12 фигуристок заявили элементы ультра-си на произвольную программу в Саранске

В Саранске проходит юниорское первенство России по фигурному катанию. Сегодня на лёд «Огарёв Арены» выйдут фигуристки. Им предстоит исполнить произвольную программу. Перед соревнованиями были опубликованы списки элементов, которые планируются к исполнению.

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Так, 12 фигуристок заявили многооборотные прыжки. Четыре элемента категории ультра-си заявила Маргарита Базылюк, которая занимает первое место по итогам короткой программы. У подопечной Этери Тутберидзе в арсенале два четверных тулупа, один четверной сальхов и аксель в 3,5 оборота.

Программу с аналогичной сложностью запланировала и другая подопечная Тутберидзе — Алиса Двоеглазова, которая отстаёт от лидера на 0,8 баллов. Фигуристка планирует исполнить четыре четверных: два лутца, ритбергер и тулуп.