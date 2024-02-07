Двоеглазова призналась в проблемах со здоровьем

"Раньше я была в чуть более лучшей форме, немного эта ситуация сбила меня. Хотя, с другой стороны, сложись все иначе, может, я бы и перегорела. Сейчас здоровье немножечко тревожит, но стараюсь об этом не думать. Обо всех трудностях, через которые я прошла, знают только родные", - заявила Двоеглазова.