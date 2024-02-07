Маргарита Базылюк одержала победу на первенстве России среди юниоров в Саранске
Фигуристка Маргарита Базылюк стала победителем юниорского первенства России в одиночном катании среди девушек. Спортсменка заняла первое место с результатом 245,19 балла.
На втором месте Алиса Двоеглазова, набравшая 231,33 балла. Третье место – у Лидии Плескачёвой, её результат составил 211,83 балла.
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск. Девушки. Итоговое положение
1. Маргарита Базылюк (Москва) — 245,19 балла. 2. Алиса Двоеглазова (Москва) — 231,33. 3. Лидия Плескачёва (Москва) — 211,83. 4. София Дзепка (Москва) — 210,04. 5. Екатерина Ципухина (Нижегородская область) — 205,39. 6. Кира Трофимова (Московская область) — 199,22. 7. Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 199,19. 8. Милана Лебедева (Москва) — 199,10.
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