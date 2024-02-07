Маргарита Базылюк одержала победу на первенстве России среди юниоров

Фигуристка Маргарита Базылюк стала победителем юниорского первенства России в одиночном катании среди девушек. Спортсменка заняла первое место с результатом 245,19 балла.

На втором месте Алиса Двоеглазова, набравшая 231,33 балла. Третье место – у Лидии Плескачёвой, её результат составил 211,83 балла.