Результат допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой показал наличие в ней экдистерона. Об этом сообщается в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS), которое опубликовано на сайте организации.

"Она не могла вспомнить, принимала ли экдистерон, но спортсменка также не смогла объяснить, почему стокгольмская лаборатория обнаружила его в ее организме", - говорится в решении суда.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка подозревалась в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине.