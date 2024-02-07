Туктамышева отреагировала на статус секс-символа фигурного катания в России

«Меня называют секс-символом российского фигурного катания? Не знаю, у нас сейчас очень много ярких девушек, особенно в шоу. У нас идёт соревнование. Нет одного человека, который был бы самым сексуальным на льду. Мне кажется, это точно не я (улыбается). Мне тяжело о себе говорить, это плохо получается. Если это видят люди, да, конечно, мне приятно это слышать. Это круто, но мне тяжело оценивать себя со стороны», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».