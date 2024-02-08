Валиева интересовалась жиросжигателем перед Олимпиадой в Пекине

Валиева интересовалась жиросжигателем Mega Fat Burner перед Олимпиадой-2022 в Пекине
Камила Валиева интересовалась жиросжигателем Mega Fat Burner перед Пекином-2022.
Об этом она сообщила во время заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Спортсменка сказала, что всегда проверяла все препараты и добавки через специальное приложение РУСАДА. Если препарат там не находился, то она отправляла запрос в само РУСАДА, чтобы точно знать, нет ли в его составе чего-нибудь запрещенного.
Так, например, в январе 2022 года перед Олимпиадой Валиева интересовалась у РУСАДА по поводу жиросжигателя Mega Fat Burner.