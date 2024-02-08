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Валиева интересовалась жиросжигателем Mega Fat Burner перед Олимпиадой-2022 в Пекине

Камила Валиева интересовалась жиросжигателем Mega Fat Burner перед Пекином-2022.

Валиева интересовалась жиросжигателем перед Олимпиадой в Пекине
© Sports.ru

Об этом она сообщила во время заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Спортсменка сказала, что всегда проверяла все препараты и добавки через специальное приложение РУСАДА. Если препарат там не находился, то она отправляла запрос в само РУСАДА, чтобы точно знать, нет ли в его составе чего-нибудь запрещенного.

Так, например, в январе 2022 года перед Олимпиадой Валиева интересовалась у РУСАДА по поводу жиросжигателя Mega Fat Burner.

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Камила Валиева