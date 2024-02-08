Валиева интересовалась жиросжигателем перед Олимпиадой в Пекине

Об этом она сообщила во время заседания в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Спортсменка сказала, что всегда проверяла все препараты и добавки через специальное приложение РУСАДА. Если препарат там не находился, то она отправляла запрос в само РУСАДА, чтобы точно знать, нет ли в его составе чего-нибудь запрещенного.