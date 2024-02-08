Жена Костомарова трогательно поздравила фигуриста с днем рождения

Фигуристка Оксана Домнина публично поздравила мужа олимпийского чемпиона Романа Костомарова с 47-летием. Подписчики спортсменки в соцсетях признались, что ее слова растрогали многих до слез.

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«Мой родной, дорогой, любимый. Я горжусь тобой, горжусь твоей силой, твоим огромным внутренним Силищем, который восхищает с каждым днем все больше и больше. Несмотря на невероятные трудности, которые невозможно описать словами, ты умеешь и можешь улыбаться, смеяться, шутить, дружить, любить, творить, вдохновлять. Я счастлива быть рядом с тобой, радоваться каждому дню и даже в самые сложные, трудные, неудобные моменты в жизни чувствовать твое дыхание, слышать твой запах, ощущать твою невероятную харизму и любить… Любить тебя, любить наших детей, любить жизнь», — написала спортсменка в личном блоге.

«Мои герои. Оба», «Читаю это и реву», «До слез, это и ваш Оксаночка праздник, без вас не было бы наверное этого замечательного человека», «Лучшая пара, как я рада, что вы вместе», «Не могу сдержать слез, вы потрясающие оба», «Как же я вами горжусь», «Невероятная у вас история», «Какие проникновенные слова, я разрыдалась», «Ну просто ком в горле, невозможно это читать без слез. Какая сильная у вас любовь», — прокомментировали пост Домниной пользователи Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).