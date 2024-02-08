Команда Тутберидзе показала афишу своего шоу без Валиевой и других фигуристок
Команда Этери Тутберидзе показала очередную афишу своего ледового шоу без изображения фигуристок.
Накануне в соцсетях было представлено шоу, которое пройдет 6 апреля в Пензе. В прошлую пятницу подобный анонс вышел на 2 апреля в Новосибирске.
Обе публикации были показаны уже после вердикта о дисквалификации Камилы Валиевой за допинг на 4 года. На предыдущих афишах, опубликованных командой Тутберидзе, присутствовала сама Валиева и другие фигуристки: Анна Щербакова, Алина Загитова, Софья Акатьева и Аделия Петросян.
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Команда Тутберидзе показала афишу своего шоу без Валиевой и других фигуристок