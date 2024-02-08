Навка поздравила Костомарова с днем рождения

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила в своем Telegram-канале Романа Костомарова с днем рождения.

«Ты выиграл самую важную борьбу на своем жизненном пути. Стал новым примером силы духа, воли и стремления к жизни. Будь счастлив, здоров, энергичен, крепок и телом, и духом», — написала Навка.

17 декабря Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед в коньках. Фигурист появился в конце показательного номера его супруги Домниной с Максимом Шабалиным, а также вместе со своей бывшей партнершей Татьяной Навкой он исполнил отрывок из произвольной программы «Кармен», с которой они победили на Олимпийских играх 2006 года в Турине.