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Александра Трусова выйдет на лед вместо Алины Загитовой

Призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова выйдет на лед на пятом этапе "Битвы школ". Она заменит чемпионку Олимпиады-2018 Алину Загитову, которая должна была прокатать свой показательный номер. Выступление Загитовой перенесено.

Александра Трусова выйдет на лед вместо Алины Загитовой
© Российская Газета

Выступление Трусовой всегда привлекало обилием четверных прыжков. Об этой новости сообщает сайт "Мосспорта".

Соревнования пятого этапа "Битвы школ" пройдут 11 февраля в "Центре фигурного катания Этери Тутберидзе". В соревнованиях примут участие юные представители 40 школ фигурного катания.

Фигурное катание
Александра Трусова
Этери Тутберидзе
Алина Загитова