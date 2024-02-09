Александра Трусова выйдет на лед вместо Алины Загитовой

Призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова выйдет на лед на пятом этапе "Битвы школ". Она заменит чемпионку Олимпиады-2018 Алину Загитову, которая должна была прокатать свой показательный номер. Выступление Загитовой перенесено.