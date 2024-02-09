Александра Трусова выйдет на лед вместо Алины Загитовой
Призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова выйдет на лед на пятом этапе "Битвы школ". Она заменит чемпионку Олимпиады-2018 Алину Загитову, которая должна была прокатать свой показательный номер. Выступление Загитовой перенесено.
Выступление Трусовой всегда привлекало обилием четверных прыжков. Об этой новости сообщает сайт "Мосспорта".
Соревнования пятого этапа "Битвы школ" пройдут 11 февраля в "Центре фигурного катания Этери Тутберидзе". В соревнованиях примут участие юные представители 40 школ фигурного катания.