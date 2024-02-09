ISU: решение об итогах командного турнира ОИ-2022 соответствует вердикту CAS

Решение Спортивного арбитражного суда объявило, что осуществление дисквалификации Камилы Валиевой является обязанностью соответствующей спортивной организации, в частности ISU. Мы по-прежнему полны решимости обеспечить соблюдение правил и решения CAS.



Решение Совета ISU относительно итогов командного турнира было основано на всесторонней оценке экспертов-юристов. Эта оценка, в свою очередь, была основана на правилах и принципах, характерных для командного турнира, и, следовательно, является единственным решением, соответствующим решению CAS.



Само решение CAS может быть обжаловано, поэтому ISU не будет обсуждать этот вопрос более публично на данном этапе», — говорится в заявлении организации.