Фигуристка Косторная в ближайшее время перенесет операцию

Фигуристка Алена Косторная, выступающая в спортивных парах с Георгием Куницей, в скором времени перенесет операцию на плечо, чтобы лучше подготовиться к следующему сезону. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменов Сергей Росляков.
Ранее на сайте Первого канала появился список участников финала Гран-при, в них не оказалось пары Косторной и Куницы.
"Косторная будет делать операцию на плечо. Чтобы лучше подготовиться к следующему сезону, врачи приняли решение, что лучше побыстрее сделать операцию".
Косторной 20 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании. В 2023 году спортсменка перешла в парное катание.