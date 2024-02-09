Фигуристка Косторная в ближайшее время перенесет операцию

Фигуристка Алена Косторная, выступающая в спортивных парах с Георгием Куницей, в скором времени перенесет операцию на плечо, чтобы лучше подготовиться к следующему сезону. Об этом ТАСС рассказал тренер спортсменов Сергей Росляков.

Ранее на сайте Первого канала появился список участников финала Гран-при, в них не оказалось пары Косторной и Куницы.

"Косторная будет делать операцию на плечо. Чтобы лучше подготовиться к следующему сезону, врачи приняли решение, что лучше побыстрее сделать операцию".