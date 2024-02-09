Фигуристка Акатьева возобновила тренировки на льду после травмы

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева возобновила тренировки на льду, сообщается в социальной сети тренера Этери Тутберидзе .

«Матч ТВ» в ноябре 2023 года сообщал, что врачи запретили фигуристке нагружать ногу в течение трех месяцев из за хронических болей, а также попросили исключить любые соревновательные прокаты.