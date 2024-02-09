Фигуристка Акатьева возобновила тренировки на льду после травмы
Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева возобновила тренировки на льду, сообщается в социальной сети тренера Этери Тутберидзе.
«Матч ТВ» в ноябре 2023 года сообщал, что врачи запретили фигуристке нагружать ногу в течение трех месяцев из за хронических болей, а также попросили исключить любые соревновательные прокаты.
Тутберидзе опубликовала видеоролик с тренировки, на котором 16 летняя Акатьева совершает прокат по льду. Акатьева становилась победительницей чемпионата России в сезоне 2022/23.