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Российский тренер предложил отдать медали Игр Канаде из-за дела Валиевой

Заслуженный тренер Александр Жулин заявил, что для него является неоспоримым тот факт, что Россия - первая по итогам командного турнира фигуристов на зимних Олимпийских играх - 2022 даже после дисквалификации Камилы Валиевой. Его слова приводит "Матч ТВ".

Российский тренер предложил отдать медали Игр Канаде из-за дела Валиевой
© РИА Новости

"А какими были тогда канадцы? Четвертыми? Да пусть получают бронзу, мы то все равно не будем получать. Мне не жалко. Для нас мы все равно первые, а кто там дальше что будет получать после первого места — мне все равно", — заявил Жулин.

Изначально медали "командника" были распределены следующим образом: Россия завоевала золото, США — серебро, Япония — бронзу, а Канада стала четвертой. После того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил, Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира, присудив России бронзу из-за аннулирования результатов спортсменки.

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7 февраля ISU выступил с заявлением, в котором говорится, что решение о перераспределении медалей командного турнира принималось на основании всесторонней оценки экспертов по праву и соответствует вердикту, которая вынесла комиссия CAS. Канадская сторона с таким решением не согласилась, Олимпийский комитет страны вместе с Федерацией рассматривают вариант подачи апелляции.

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