Косторной проведут операцию на плече в ближайшее время

Российская фигуристка Алёна Косторная в середине следующей недели будет прооперирована в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на тренера спортсменки. Напомним, Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, получила травму плеча, из-за чего дуэт не смог принять участие в Спартакиаде сильнейших — 2024.