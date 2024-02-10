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Татьяна Тарасова сообщила, что приболела

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» сообщила, что приболела.

Тарасова сообщила, что приболела
© Матч ТВ

Ранее Тарасова комментировала первенство России среди юниоров в Саранске, которое завершилось 8 февраля.

— Не могу говорить, болею, — сказала Тарасова «Матч ТВ» осипшим голосом.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова