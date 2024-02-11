Олимпийская чемпионка заявила о безнравственности Тутберидзе в деле Валиевой

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналист Елена Вайцеховская в интервью Этери Тутберидзе в допинг-деле фигуристки Камилы Валиевоей.

По мнению Вайцеховской, что Тутберидзе не должна была говорить, что не занималась подготовкой Валиевой.

«Если тренер работает с детьми, то он обязан знать, что и по какой причине принимает тот, кто у него тренируется», — посчитала она.

31 января Тутберидзе упрекнула Спортивный арбитражный суд (CAS) в том, что он не установил, как именно запрещенное вещество попало в организм Валиевой. Кроме того, Тутберидзе выразила сомнения в том, что Валиеву кто-то защищал на слушаниях в CAS, и назвала вердикт суда худшим.