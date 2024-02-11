Американца с русскими корнями признали лучшим фигуристом сезона

Американского фигуриста с русскими корнями Илью Малинина признали лучшим фигуристом сезона-2023/2024. Об этом сообщается на странице Международного союза конькобежцев (ISU) в соцсети X.

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19-летний Малинин получил приз «Самому ценному фигуристу сезона» на премии ISU Skating Awards-2024. В текущем сезоне он выиграл финал Гран-при и один из его этапов (Skate America), а также чемпионат США.

15 сентября 2022 года Малинин впервые в истории чисто исполнил четверной аксель на турнире U.S. International Classic. За элемент, базовая стоимость которого оценивается в 12,5 балла, фигурист получил 13,5 балла. После этого он попал в Книгу рекордов Гиннесса.