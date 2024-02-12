Российский фигурист признался, что боится Тутберидзе

«Была мысль пойти только к Этери Георгиевне почему-то. Откуда уверенность, что нужно к ней? Почему должна быть всегда какая-то уверенность? Все это риск, я на него пошел. Кто не рискует, тот не пьет шампанское.



Я всегда побаивался взгляда Этери Георгиевны, но на самом деле она очень хороший человек, веселый и с хорошим чувством юмора», — сказал Мозалев.