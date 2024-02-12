Олимпийская чемпионка Алина Загитова анонсировала выход собственного шоу на YouTube. Об этом она рассказала в эфире клубного ТВ ХК СКА, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале болельщиков фигуристки.

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«"Постеры" будет называться. Додумывайте сами, что там будет», — заявила Загитова.

Она отметила, что шоу уже готово, но дата выхода еще не определена.

Ранее Загитова одной фразой раскрыла секрет чемпионства в спорте.

«Тренироваться и не пить!» — заявила спортсменка, отвечая на вопрос о том, что нужно делать, чтобы побеждать.