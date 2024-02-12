Распался дуэт Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова

«Пара распалась, так произошло в связи с травмой партнёра. Будем рассматривать варианты для Ясмины, смотреть, кто свободный. Но пока ещё сезон идёт, в любом случае ещё много соревнований до апреля, пока занимаемся Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым», — цитирует Минчука ТАСС.