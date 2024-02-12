Распался танцевальный дуэт Миланы Жабиной и Дмитрия Пекина
Распался юниорский танцевальный дуэт Милана Жабина – Дмитрий Пекин.
Об этом партнер сообщил в соцсети.
«С этого момента мы с Миланой больше не катаемся вместе. Хочу сказать ей спасибо за весь пройденный путь вместе, общие достижения и проделанную работу.
Сейчас я нахожусь в поиске партнерши», – написал Пекин.
В сезоне-2023/24 Жабина и Пекин заняли четвертое место на этапе Гран-при среди юниоров в Казани и седьмое – на этапе в Москве. На первенстве России были 15-ми.
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Распался танцевальный дуэт Миланы Жабиной и Дмитрия Пекина
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