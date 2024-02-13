Костомаров рассказал о восстановлении после ампутации

«Я настолько далек был от этого. Не успевал прийти в себя и вообще понимать, что происходит. Вижу только: ног нет, одной руки нет, пальцев нет.



И эти операции продолжались в течение трех-четырех месяцев. И только последние два месяца, когда все закончилось, я понял, что произошло и что необходимо делать для того, чтобы дальше столкнуться уже с протезированием.



Сколько работы – это все тяжело было принять и очень трудно начать. Но благодаря поддержке я начал это делать.



Всеми этими информационными делами: как быть дальше, что делать дальше, – непосредственно занималась моя жена. Я ни морально, ни физически не мог этим заниматься», – сказал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду.