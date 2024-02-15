Костомаров рассказал о своих дальнейших спортивных планах

«В основном у меня фитнес — кручу велосипед, хожу по дорожке. Ещё могу плавать. Медленно, но плаваю. В планах — принимать участие в ежегодном ледовом шоу моего друга Ильи Авербуха. В общем, я стараюсь быть ближе к тем людям и той атмосфере, в которой всегда был. Чувствую себя сейчас, будто со мной ничего не произошло», — приводит слова Костомарова MSK1.ru.