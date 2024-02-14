Команда Тутберидзе исключила Валиеву из состава участников весенних шоу

"К сожалению, Камила Валиева не примет участия в весеннем туре команды Этери Тутберидзе. Дополнительная информация о составе будет опубликована заблаговременно для каждого города тура", - говорится в заявлении. ТАСС

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что Валиева дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, представители фигуристки якобы не смогли доказать суду, что запрещенное вещество попало в организм Камилы непреднамеренно. Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. В ее анализах нашли триметазидин. На тот момент ей было 15 лет. Чемпионат.com