Фигуристка Щербакова заявила, что выиграла Олимпиаду с травмой

«Не то, чтобы я испытывала какую-то ужасную боль, но меня это беспокоило. Были моменты, когда мне это практически не волновало, иногда боль ощущалась. Тренеры об этом знали, снижали нагрузки, но другого выбора перед Играми не было. После Олимпиаду пробовали другие методы, но кроме операции вариантов не оказалось», — заявила Щербакова.