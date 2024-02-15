Загитова назвала прошедший День Святого Валентина лучшим в жизни

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась впечатлениями от Дня Святого Валентина. В видео, опубликованном в Telegram-канале, спортсменка назвала его лучшим в жизни.

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«Сегодня были потрясающие эмоции, самое лучшее 14 февраля в моей жизни. Завтра я уже в семь утра вылетаю в Магнитогорск. Ну а сейчас у меня luxury-ужин», — сообщила спортсменка.

Накануне Загитова выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание в Москве». В официальных соревнованиях она не принимает участия с декабря 2019 года.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.