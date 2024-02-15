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Пресс-служба «Игр Будущего» опровергла участие Валиевой в роли почетной гостьи

Ранее о возможном участии Валиевой в этом статусе сообщило издание «Вечерняя Казань».

В «Играх Будущего» опровергли участие Валиевой в роли почетной гостьи
© Sports.ru

«Это надо в «Вечернюю Казань» обращаться, раз они сказали. У нас такой информации нет», – заявили в пресс-службе соревнований.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на 4 года за допинг.

«Игры Будущего» – соревнования, объединяющие классический спорт и киберспорт. Они пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта.

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