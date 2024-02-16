Выяснилось, сколько займет полное восстановление Косторной после операции

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании, победительница финала Гран-при ISU сезона-2019/2020, российская фигуристка Алёна Косторная проинформировала о сроках восстановления после перенесённой 15 февраля 2024 года операции на плече. По словам фигуристки, её уже выписали из больницы, полное восстановление займёт несколько месяцев.