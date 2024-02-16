Трусова заменит Валиеву в шоу Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова заменит Камилу Валиеву в шоу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, сообщает пресс служба организаторов.
В среду стало известно, что Валиева не примет участие в шоу.
— Трусова являлась и является членом команды TeamTutberidze. Спортсменка пропустила прошлогодний тур из за несовпадения свободных дней в ее графике с датами нашего шоу. В этом же году всё сошлось, и мы рады сообщить вам, что Александра примет участие (в выступлениях) во всех городах тура, — говорится в сообщении.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 17 летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. В пробе спортсменки был найден запрещенный препарат триметазидин.
Шоу Тутберидзе пройдет в марте и апреле в ряде городов России.