Трусова заменит Валиеву в шоу Тутберидзе

— Трусова являлась и является членом команды TeamTutberidze. Спортсменка пропустила прошлогодний тур из за несовпадения свободных дней в ее графике с датами нашего шоу. В этом же году всё сошлось, и мы рады сообщить вам, что Александра примет участие (в выступлениях) во всех городах тура, — говорится в сообщении.