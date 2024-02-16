Стало известно, кто заменит Валиеву в шоу Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Александра Трусова заменит Камилу Валиеву в туре шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Об этом сообщается на странице команды тренера в Telegram. Газета.Ru

"Трусова являлась и является членом команды TeamTutberidze. Спортсменка пропустила прошлогодний тур из за несовпадения свободных дней в ее графике с датами нашего шоу. В этом же году все сошлось, и мы рады сообщить вам, что Александра примет участие (в выступлениях) во всех городах тура", — говорится в сообщении. Матч ТВ