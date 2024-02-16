В ФФККР сделали заявление по делу Валиевой

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе сделал заявление по делу Камилы Валиевой. Lenta.ru
"Мы должны понимать, что вокруг несовершеннолетней спортсменки, девочки разводится такая "бадяга", которая на 99% является просто чьими-то фантазиями, - сказал Сихарулидзе. - В моем понимании, это перебор. Мы как общество в сложный момент должны Камилу поддержать. И мне кажется, что поддержка эта - не фантазировать на тему [с делом] Камилы, а дождаться официальных заявлений тех организаций, которые должны что-либо сказать. И после этого надо будет делать выводы. А так мы создаем атмосферу, в которой девочке просто невозможно жить. Давайте будем благородными, да и просто людьми". ТАСС
29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Чемпионат.com