В ФФККР сделали заявление по делу Валиевой

"Мы должны понимать, что вокруг несовершеннолетней спортсменки, девочки разводится такая "бадяга", которая на 99% является просто чьими-то фантазиями, - сказал Сихарулидзе. - В моем понимании, это перебор. Мы как общество в сложный момент должны Камилу поддержать. И мне кажется, что поддержка эта - не фантазировать на тему [с делом] Камилы, а дождаться официальных заявлений тех организаций, которые должны что-либо сказать. И после этого надо будет делать выводы. А так мы создаем атмосферу, в которой девочке просто невозможно жить. Давайте будем благородными, да и просто людьми". ТАСС