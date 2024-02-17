Степанова и Букин стали победителями Спартакиады сильнейших в танце на льду

Александра Степанова и Иван Букин заняли первое место в рамках турнира по фигурному катанию в номинации танца на льду на Спартакиаде сильнейших — 2024 с результатом 222,53 за два проката.

Второе место по результатам оценок судей у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина — 211.44 в сумме за оба выступления.

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный третьи — 209.04 балла.

Напомним, что по результатам ритм-танца все три пары подтвердили свои места. Команды, взявшие золотую и серебряную медаль, представляли Москову, бронза осталась за Московской областью.