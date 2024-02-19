Тарасова высказалась о смене гражданства российскими фигуристами

«Кто захочет, тот и поменяет спортивное гражданство. Если нет мотивации выступать в родной стране, пусть вступают в другой», — предложила Тарасова.

Она добавила, что не понимает, кто будет добавлять финансовую мотивацию российским фигуристкам, чтобы их удержать.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев запретил россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах.