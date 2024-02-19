США предложили снизить возрастной ценз в парном катании

Федерация фигурного катания США предложила Международному союзу конькобежцев (ISU) снизить возрастной ценз в парном катании, следует из предварительной версии повестки конгресса ISU, которая оказалась в распоряжении «Матч ТВ».

С сезона 2024/25 минимальный возраст для выступления спортсменов на взрослых соревнованиях составит 17 лет. Американская сторона предлагает «заморозить» планку на отметке 16 лет в парном катании, чтобы не навредить развитию дисциплины.