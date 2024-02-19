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США предложили ISU снизить возрастной ценз в парном фигурном катании

Федерация фигурного катания США предложила Международному союзу конькобежцев (ISU) снизить возрастной ценз в парном катании, следует из предварительной версии повестки конгресса ISU, которая оказалась в распоряжении «Матч ТВ».

США предложили снизить возрастной ценз в парном катании
© РИА Новости

С сезона 2024/25 минимальный возраст для выступления спортсменов на взрослых соревнованиях составит 17 лет. Американская сторона предлагает «заморозить» планку на отметке 16 лет в парном катании, чтобы не навредить развитию дисциплины.

Конгресс ISU пройдет в Лас Вегасе с 10 по 14 июня.

Фигурное катание