Косторная рассказала об отказе выполнять прыжки с гипсом на руке

«Мне говорят: ну ладно, раскатывайся, будем ждать вердикта. На скольжение гипс не сильно влияет. А до чемпионата России полторы недели. Тот сезон у меня был не очень, сильных надежд я не питала. У меня не было сильного набора элементов, чтобы получать за них огромные баллы, но если бы кто-то ошибся, чисто в теории я бы что-то зацепила в районе 4-5 места. Это запасные, а там кто знает, что будет? В любом случае, это была бы сборная, как минимум. Утешительный бонус.



Я раскаталась, мне говорят: иди прыгай. У меня ступор, у меня рука – движение только в плечевой сустав. Я одинарный пробую, гипс перевешивает, рука не сгибается. Я думаю: ну допустим. Захожу в прыжок, сбиваюсь с него просто на голову. Для себя решила, что не пойду в прыжки – сейчас ещё что-нибудь сломаю. Понимаю, что если пойду не в полную силу, аккуратничая – я не задам того темпа, той инерции, которая нужна, соответственно у меня элемент не получится, я в воздухе не доделаю несколько оборотов и приземлюсь на голову. Оно того не стоит. Я подумала и в итоге сказала, что не буду сегодня прыгать. Мне сказали, что я хамка, что не уважаю труд никого – ни родителей, ни тренеров, никого, как я вообще посмела отказываться работать. Я говорю ну ладно, мне не привыкать, мне образ хамки создали – буду хамкой. И потом я так же продолжала проходить на лёд с этим же гипсом ещё несколько дней, мама полностью меня одевала и коньки затягивала. Под конец, когда пара дней осталась до отлёта, я всё ещё с этим гипсом, меня сняли с чемпионата России. Узнала я об этом только после тренировки, хотя заранее предлагала сняться. Но сняли меня намного позже, и я пошла лечить руку», — сказала Косторная в интервью на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.