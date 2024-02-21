«Это история, которая вообще может стать особой главой в развале мирового спорта. Все же сопряжено не со случайностью, даже не с нечистоплотной конкуренцией. Это пример выбивания спортсмена всеми доступными и недоступными способами — просто ради того, чтобы уничтожить человека. Это очень важно, мы же помним ту кампанию травли, которая обрушилась на Камилу», — заявила Захарова.