Тарасова рассказала, что позволяет держать высокий уровень катания в России

«По тому, как работают наши спортсмены, можно сказать, что у нас прекрасно прошли соревнования: и первенство среди юниоров, и чемпионат страны. Все соревнования были очень интересными и насыщенными. Фигуристы многое выучили за этот год, некоторые прыгали четверные.



Процесс идёт, не стоим на месте. Большая конкуренция внутри страны позволяет держать высокий уровень фигурного катания. Как видите, удаётся сохранить интерес к женскому катанию без таких фигур, например, как Туктамышева и Щербакова», — приводит слова Тарасовой Metaraitings.