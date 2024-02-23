Во Владимире пройдет турнир по фигурному катанию «Кубок Ирины Слуцкой»

За главные призы будут соревноваться юные российские фигуристы, защищая квалификационные разряды, а также начинающие фигуристы 4-6 лет в категориях «Юный фигурист», «Дебют» и «Новичок». Кроме того, на соревнованиях будут разыграны номинации «Изящный конёк», «Лучший образ» и «За волю к победе».