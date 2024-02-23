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Во Владимире пройдёт турнир по фигурному катанию «Кубок Ирины Слуцкой»

24–25 февраля во Владимире состоится ежегодный детско-юношеский турнир по фигурному катанию на коньках «Кубок Ирины Слуцкой».

Во Владимире пройдет турнир по фигурному катанию «Кубок Ирины Слуцкой»
© Чемпионат.com

За главные призы будут соревноваться юные российские фигуристы, защищая квалификационные разряды, а также начинающие фигуристы 4-6 лет в категориях «Юный фигурист», «Дебют» и «Новичок». Кроме того, на соревнованиях будут разыграны номинации «Изящный конёк», «Лучший образ» и «За волю к победе».

«Кубок Ирины Слуцкой» проводится ежегодно с 2016 года для юных спортсменов от 4 до 15 лет.

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