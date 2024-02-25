Фигурист Кондратюк рассказал о ритуалах, которые выполняет каждый раз перед выходом на лед
Бронзовый призер Олимпийских игр Марк Кондратюк заявил, что перед каждыми соревнованиями он выполняет определенный набор действий, которые не помогают ему во время проката, но помогают чувствовать себя спокойнее.
— Какие мысли бывают во время катания?
— Каждый раз по разному. Иногда ты выступаешь с холодной и пустой головой. Если ты сделал ошибку, то должен считать сумму баллов, чтобы набрать нужный результат. То есть программа проката может меняться во время самого проката. У нас у каждого есть заявленная программа элементов, но во время проката что то может и поменяться. Обычно я заранее продумываю несколько вариантов развития события. Например, на одном турнире у меня было шесть вариантов. Те соревнования закончились неплохо: я стал вторым.
— Один день Кондратюка — это что?
— Встаешь рано утром, где то в районе восьми утра, не хочешь идти на каток. Минут пять борешься с невероятным желанием не идти никуда, но потом встаешь и делаешь.
— Есть ли какие то ритуалы у фигуристов?
— Я стараюсь каждый раз делать одинаковые действия. Я прекрасно понимаю, что они не помогут мне лучше выступить. Я сильно заранее приезжаю на арену, всегда выхожу на лед с одной и той же ноги. Это помогает мне чувствовать себя спокойно. Вот и всё.
— Какую музыку слушаете перед соревнованиями?
— Я вообще меломан, слушаю много разной музыки. Перед соревнованиями слушаю что то мощное, чтобы оно меня заряжало, — передает слова Кондратюка корреспондент «Матч ТВ».
Кондратюк — чемпион России и Европы. Также в его активе бронзовая медаль Олимпиады 2022 в Пекине в командных соревнованиях.
Фигурист Кондратюк рассказал о ритуалах, которые выполняет каждый раз перед выходом на лед
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