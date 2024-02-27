Хабибуллина рассказала, как Тутберидзе отправила ее в пары

Наталья: Я приехала в Москву, когда уже все прыгали тройные. Но я их выучила за два месяца. Начала выступать. Сначала с двойными, а буквально через полгода я уже выступала со всеми тройными. Потом перед Олимпиадой в 2018 году Этери Георгиевна меня ещё раз подозвала и спросила: «Всё-таки собираешься в парное катание?» А я как раз поняла, что в одиночке мне ловить нечего. Там передо мной, грубо говоря, четверные вовсю учили. Я, правда, сама тройной аксель изучала на самом деле. Но в конце 2017 года сломала ногу. Вот и подумала, почему бы не попробовать в парном? В итоге сказала Тутберидзе, что я готова, хотя даже с родителями особо не разговаривала насчёт этого. Тутберидзе передо мной позвонила Сергею Сергеевичу Рослякову, рассказала, что есть девочка, прыгает такие-то прыжки. На следующий день Сергей Сергеевич пришёл на ледовую тренировку к Этери Георгиевне, посмотрел мои прыжки, и в понедельник я ушла в парное катание.