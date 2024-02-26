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Тарасова об апелляции на решение по медалям командного турнира Олимпиады-2022: «Это не приведет к возвращению золота»

Татьяна Тарасова считает, что апелляция не поможет вернуть фигуристам золото.

Тарасова высказалась о бесполезности апелляций
© Sports.ru

Международный союз конькобежцев (ISU) переместил российскую команду с первого места командного турнира Олимпиады-2022 на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная Канады осталась на четвертом месте.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции России и Канады на решение ISU.

«У нас сами ничего не делают. Значит, их кто то надоумил. Значит, фигуристы считают это правильным.

Это не приведет к возвращению золота. Я рассуждаю логично: если Камила не на том месте, то количество баллов только на бронзу. Все. А дело Камилы уже закончилось, чего подавать то?» – сказала заслуженный тренер СССР.

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова