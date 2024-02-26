Тарасова высказалась о бесполезности апелляций

«У нас сами ничего не делают. Значит, их кто то надоумил. Значит, фигуристы считают это правильным.



Это не приведет к возвращению золота. Я рассуждаю логично: если Камила не на том месте, то количество баллов только на бронзу. Все. А дело Камилы уже закончилось, чего подавать то?» – сказала заслуженный тренер СССР.