Тарасова высказалась о бесполезности апелляций

Тарасова об апелляции на решение по медалям командного турнира Олимпиады-2022: «Это не приведет к возвращению золота»
Татьяна Тарасова считает, что апелляция не поможет вернуть фигуристам золото.
Международный союз конькобежцев (ISU) переместил российскую команду с первого места командного турнира Олимпиады-2022 на третье после аннулирования результатов Камилы Валиевой. Сборная Канады осталась на четвертом месте.
Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции России и Канады на решение ISU.
«У нас сами ничего не делают. Значит, их кто то надоумил. Значит, фигуристы считают это правильным.
Это не приведет к возвращению золота. Я рассуждаю логично: если Камила не на том месте, то количество баллов только на бронзу. Все. А дело Камилы уже закончилось, чего подавать то?» – сказала заслуженный тренер СССР.