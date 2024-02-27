Сборной США могут вручить золотые медали ОИ-2022 уже на Олимпиаде в Париже

Церемония награждения девяти членов сборной США золотыми медалями Олимпийских игр — 2022 может пройти уже на Олимпиаде в Париже Об этом сообщает в своих социальных сетях американская журналистка Кристин Бреннан со ссылкой на Олимпийский комитет США (USOPC).

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«Если МОК одобрит это, то церемония пройдёт на второй неделе Игр с 4 по 11 августа и будет включать празднование в Доме США», — написала Бреннан в своём посте.

Позже журналистка также дополнила свои слова, сказав, что одобрение МОК скорее всего поступит, потому что ранее они обещали пойти на встречу сборной США за то, что несколько раз переносили церемонию награждения.