Загитова, Щербакова и Туктамышева будут капитанами команд на Кубке Первого канала

Тинькофф Кубок Первого канала по фигурному катанию 2024 года состоится 2–3 марта в спортивном комплексе «Юбилейный» в городе Санкт-Петербург. Ранее стал известен состав участников и запасных на этот турнир. Жеребьёвка соревнований состоится 1 марта на катке «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге.

Напомним, Загитова является обладательницей серебной медали Олимпиады 2018 года в командном турнире, чемпионкой мира 2019 года и победительницей европейского чемпионата 2018 года. Щербакова — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в одиночном катании, чемпионка мира и Европы. На счету Туктамышевой золото чемпионата мира и чемпионата Европы 2015 года.