Одаренные фигуристы смогут бесплатно заниматься в школе Загитовой

«Мы нашим спортшколам формируем госзадание, чтобы они 50% зарабатывали сами благодаря секциям, различным сервисам и услугам. Но для одарённых будем проводить кастинги, чем Алина будет лично заниматься. Будем стараться создать максимально льготные условия или бесплатные», — цитирует Владимира Леонова ТАСС.