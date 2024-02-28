Лакерник: представители России имеют право находиться на конгрессе ISU

Почетный вице президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил «Матч ТВ», что представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) имеют право приехать на конгресс организации.

Конгресс ISU пройдет в Лас Вегасе с 10 по 14 июня.

— Надеюсь, что представители России будут присутствовать на конгрессе ISU. Право приехать у них есть, — сказал Лакерник «Матч ТВ».

Российские спортсмены пропустят чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Монреале (Канада) с 20 по 23 марта, в связи с решением ISU.