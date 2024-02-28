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Представители России имеют право находиться на конгрессе ISU — Лакерник

Почетный вице президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил «Матч ТВ», что представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) имеют право приехать на конгресс организации.

Лакерник: представители России имеют право находиться на конгрессе ISU
© РИА Новости

Конгресс ISU пройдет в Лас Вегасе с 10 по 14 июня.

— Надеюсь, что представители России будут присутствовать на конгрессе ISU. Право приехать у них есть, — сказал Лакерник «Матч ТВ».

Российские спортсмены пропустят чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Монреале (Канада) с 20 по 23 марта, в связи с решением ISU.

Фигурное катание