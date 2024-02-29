Канадская фигуристка Виртью высказалась о допинговом деле Валиевой

Виртью о деле Валиевой: «Это так грустно. Мы не можем возлагать бремя ответственности на подростка»
Канадская фигуристка Тесса Виртью высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.
«Это так грустно. Эту уязвимую девочку подвела система спорта. Мы не можем возлагать бремя ответственности на подростка.
Во время спортивной карьеры я бы не приняла даже «Холлс» или «Ред Булл». Есть длинный список вещей, которых ты боишься. Но если бы мой тренер распылял на меня что-то перед прокатом и говорил, что это полностью натуральный имбирный шот, который придаст сил в середине программы, я бы ему поверила.
Вопрос в том, что мы можем сделать для юных спортсменов, чтобы они были ответственны за свою карьеру, и в то же время могли доверять своей команде», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
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