Канадская фигуристка Виртью высказалась о допинговом деле Валиевой

Во время спортивной карьеры я бы не приняла даже «Холлс» или «Ред Булл». Есть длинный список вещей, которых ты боишься. Но если бы мой тренер распылял на меня что-то перед прокатом и говорил, что это полностью натуральный имбирный шот, который придаст сил в середине программы, я бы ему поверила.