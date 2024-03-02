$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Команда Туктамышевой  лидирует на Кубке Первого канала после Битвы элементов

Команда Елизаветы Туктамышевой лидирует по итогам третьего этапа Кубка Первого канала по фигурному катанию, набрав 29 баллов

Команда Туктамышевой лидирует на Кубке Первого канала
© РИА Новости

На втором месте идет команда Анны Щербаковой, имея в активе 28 баллов. Команда Алины Загитовой идет на третьей строчке, имея в активе 25 баллов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

Прокат короткой программы всех команд состоится в субботу, 2 марта, а прокат произвольной — в воскресенье, 3 марта. Начало соревнований в оба дня — в 14.00 по московскому времени.

Победит та команда, которая по итогам двух соревновательных дней наберет больше баллов.

Помимо соревнований команд, состоятся также конкурс капитанов, челлендж болельщиков и баттл элементов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Анна Щербакова
Первый канал
Главное о спорте
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости