Команда Туктамышевой лидирует на Кубке Первого канала

Команда Елизаветы Туктамышевой лидирует по итогам третьего этапа Кубка Первого канала по фигурному катанию, набрав 29 баллов

На втором месте идет команда Анны Щербаковой, имея в активе 28 баллов. Команда Алины Загитовой идет на третьей строчке, имея в активе 25 баллов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

Прокат короткой программы всех команд состоится в субботу, 2 марта, а прокат произвольной — в воскресенье, 3 марта. Начало соревнований в оба дня — в 14.00 по московскому времени.

Победит та команда, которая по итогам двух соревновательных дней наберет больше баллов.

Помимо соревнований команд, состоятся также конкурс капитанов, челлендж болельщиков и баттл элементов.