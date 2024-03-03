«Было не просто»: Костомаров показал, как освоил сноуборд после ампутации

Фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров , лишившийся конечностей, удачно проехался по снежному склону на сноуборде. Видео с активного отдыха он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ура, я на сноуборде. Было не просто, но у меня получилось. И у вас все получится. Всем здоровья, — написал Костомаров.

До этого Костомаров публиковал видеозаписи из реабилитационного центра, где он на протезах ног поднимается через две ступени по лестнице. Также он анонсировал показ документального фильма «Рожденный дважды» о его истории. В кинотеатрах лента выйдет в прокат 9 марта.