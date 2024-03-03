Тутберидзе рассказала о проблемах Валиевой с лишним весом

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в эфире телеканала Камилы Валиевой с лишним весом.

«Камила должна подсушиться. И это она должна сделать сама», — заявила специалист.

Также она добавила, что фигуристке необходимо тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась.

31 января Валиева прервала тренировки у Тутберидзе из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации. 17-летняя спортсменка была обязана сделать это из-за четырехлетнего бана, так как она не может тренироваться за государственные деньги.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.