Тутберидзе рассказала о проблемах Валиевой с лишним весом

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в эфире телеканала Камилы Валиевой с лишним весом.
«Камила должна подсушиться. И это она должна сделать сама», — заявила специалист.
Также она добавила, что фигуристке необходимо тренироваться в том режиме, в котором она тренировалась.
31 января Валиева прервала тренировки у Тутберидзе из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее дисквалификации. 17-летняя спортсменка была обязана сделать это из-за четырехлетнего бана, так как она не может тренироваться за государственные деньги.
29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. По мнению суда, Валиева не смогла доказать, что принимала допинг неумышленно.
Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.